O segmento em que o McDonald’s está dando um banho no Burger King

A Arcos Dourados, maior franqueadora de McDonald’s no mundo, reportou um lucro líquido de 47,7 milhões de dólares (256,6 milhões de reais) no terceiro trimestre de 2022, em um forte avanço de 89% frente a igual período de 2021. Para os analistas, o destaque positivo ficou por conta do ritmo de abertura de novas lojas da rede no Brasil. A leitura é de que o crescimento está mais veloz em relação à principal concorrente do McDonald’s no país: a Zamp, controladora do Burger King. “A Arcos sustentou um crescimento mais forte em relação ao BK, principalmente no Brasil, com a abertura de 30 lojas no acumulado do ano, contra 13 da rival, observando espaço para abrir ainda mais do que a projeção anterior de mil novos restaurantes nos próximos 10 anos”, avaliou o Credit Suisse em relatório enviado a clientes. Outro destaque na visão do banco foi a participação das vendas por delivery e aplicativo no balanço da Arcos, que representaram 42% das vendas totais.

Siga o Radar Econômico no Twitter