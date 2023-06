O resultado do programa de carros populares na maior locadora do país

VEJA Mercado em vídeo | 12 de junho.

O programa de barateamento dos carros populares deve trazer efeitos positivos à Localiza, maior locadora de veículos do país. A avaliação é dos analistas do banco Itaú BBA. Apesar do grande prejuízo de até 600 milhões em 2023 estimado pela própria companhia, a estimativa é que os ventos contrários se transformem em lucro a partir do ano que vem. O resultado dos incentivos do governo ao setor automotivo nas locadoras é o assunto do VEJA Mercado desta segunda-feira, 12

Siga o Radar Econômico no Twitter