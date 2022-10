O resultado da queda no preço da gasolina para a Petrobras

Atualizado em 25 out 2022, 15h06 - Publicado em 25 out 2022, 15h35

O preço da gasolina caiu mais de 30% no Brasil desde julho, quando o governo federal começou a zerar impostos federais e a cortar impostos estaduais sobre os combustíveis, ao mesmo tempo em que as cotações do petróleo brent recuavam no mercado internacional. O resultado dessa política para a Petrobras foi um aumento na demanda e, por consequência, na venda de combustíveis, e um aumento também no número de importações para atender o consumo interno. As conclusões foram publicadas no relatório de produção e vendas da companhia no terceiro trimestre de 2022, considerado uma prévia dos resultados da empresa no período.

“Resumindo, a venda de diesel cresceu 5%, enquanto a de gasolina subiu 8% no trimestre, explicado pela queda do preço médio ao consumidor após a redução de impostos. Para atender a maior demanda, principalmente de diesel e gasolina, juntamente com as paradas das refinarias, a empresa aumentou as importações desses combustíveis: as importações de diesel aumentaram 78% e as importações de gasolina aumentaram 3,7 vezes”, avaliam os analistas do Itaú BBA. Houve também uma redução das exportações de petróleo e óleo combustível no período, de 32% e 42%, respectivamente.

A XP espera mais um trimestre sólido de geração de caixa da Petrobras e projeta um Ebitda de 17,6 bilhões de dólares e dividendos de 6 bilhões de dólares. “Embora tenha havido uma queda nos preços médios do petróleo (98 dólares o barril, -13% na comparação trimestral), ela foi parcialmente compensada por um dólar mais valorizado (média de 5,22 reais, +5% na comparação trimestral)”, escrevem. A Petrobras divulga seus resultados completos no próximo dia 3 de novembro.

