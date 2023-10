O recorde da Cielo no mercado de maquininhas de cartões

A Cielo bateu recorde de entrega de máquinas no ato do credenciamento. Atualmente, 86% dos estabelecimentos recebem o equipamento no ato da assinatura de contrato com a credenciadora. Há 18 meses, essa parcela era de apenas 22%. O resultado é fruto do Instala Direto, programa implementado justamente para acelerar essa logística. Hoje, as maquininhas já estão em posse de representantes regionais, diminuindo a burocracia e o tempo de entrega do centro logístico, em São Paulo, até o local requerente. Atualmente, a operadora entrega cerca de 1 000 novas maquininhas por dia. “Na maioria das vezes, o cliente não pode esperar. Precisa dela para começar a vender e girar seu negócio”, diz Paulo Naliato, vice-presidente comercial da Cielo.