O recado sutil da Riachuelo aos planos da Shein para o Brasil

VEJA Mercado em vídeo | 11 de maio.

O CEO da Guararapes, que é a dona da Riachuelo, deu um recado muito bem endereçado à Shein. Embora não tenha citado diretamente a empresa em teleconferência com analistas de grandes bancos, o executivo afirmou que as concorrentes internacionais que nacionalizarem suas produções serão muito bem-vindas, desde que respeitem as mesmas regras que empresas locais. O sutil recado do CEO da Riachuelo, os planos da Shein e a leitura de analistas sobre o tema são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 11.

