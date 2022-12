O recado formal da Petrobras ao novo governo sobre refinarias

A Petrobras informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que não cancelou nenhum processo de venda de ativos não essenciais da empresa. Nas últimas semanas, a equipe de transição do governo eleito pediu que a estatal suspendesse todos os processos em andamento – pedido este que não foi acatado até então. “Não houve qualquer decisão no sentido de suspender a alienação das refinarias que estão no programa de desinvestimentos da companhia”, diz a nota da Petrobras. Na última terça-feira, 6, houve uma reunião entre a estatal e o grupo de transição de Minas e Energia. Segundo os membros desse comitê, a Petrobras forneceu informações sobre as etapas restantes de alguns processos em curso e respondeu a questionamentos do grupo. O Radar Econômico informou que a indicação do presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, para assumir uma secretária no novo governo do estado de São Paulo pode acelerar os planos da equipe de transição de Lula.

