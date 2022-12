Petrobras divulga plano de investimentos que já tem data para ruir

A Petrobras divulgou seu plano de investimentos para o período entre os anos de 2023 e 2027. A estatal projeta investimentos totais na casa dos 78 bilhões de dólares, alta de 15% em relação ao plano anterior. O foco permanece na área de exploração e produção, que ficará com 82% dos recursos, enquanto o pré-sal ficará com 67% dos recursos dessa categoria. A Petrobras ainda projeta o pagamento de 80 bilhões de dólares em dividendos aos seus acionistas nos próximos cinco anos. O problema é que esse plano pode não passar de uma quimera, uma vez que pontos importantes devem ser revistos pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“Membros da equipe de transição expressaram em várias ocasiões seu desejo de reduzir dividendos e aumentar os investimentos. Esperamos que essa mudança de rumo aconteça gradualmente, mas o primeiro passo pode envolver uma revisão material do plano de negócios em 2023″, avaliam os analistas do Credit Suisse. “Embora a Petrobras tenha ministrado uma reestruturação nos últimos anos, estamos menos confiantes em seu futuro. Estamos particularmente preocupados com a alocação de capital, mas dúvidas sobre a continuidade da política de preços e de dividendos aumentam as incertezas”, concluem em relatório enviado a clientes. Por volta do meio-dia, os papéis da Petrobras recuavam 1,2%.

