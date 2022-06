O recado de Pacheco sobre o efeito das eleições na pauta do Congresso

O ano legislativo começou no Congresso Nacional com os presidentes das duas casas prometendo que iriam acabar com a máxima de que em ano eleitoral nada importante era votado. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parece que jogou a toalha. Ao comentar as negociações em torno da PEC 110 que trata da reforma tributária, Pacheco desabafou em sua conta no Twitter: “Ao que parece, ainda prevalece a máxima de que em ano eleitoral no Brasil não é possível chegar a consensos em temas complexos, mesmo que tão relevantes.”

