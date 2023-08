O recado de Marinho sobre nova mudança no saque-aniversário do FGTS

VEJA Mercado | 21 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 21. Nesta semana, a expectativa é pela votação do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados. Os desdobramentos do apagão elétrico e dos questionamentos sobre a privatização da Eletrobras também devem ser assunto ao longo da semana. Diego Gimenes entrevista Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. O menor desemprego do país em nove anos e as mudanças no FGTS e na reforma trabalhista são alguns dos assuntos da entrevista.

Marinho também questiona a possível mudança na correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro é contrário à possibilidade de o fundo render mais do rende atualmente. Marinho ainda reforçou que acabaria com o saque-aniversário, mas que a decisão do governo é de mantê-lo e que mudanças importantes na modalidade serão discutidas no Congresso. Assista a partir de 26m50.

