O recado de Haddad a Guedes sobre os famigerados precatórios

Em seu primeiro anúncio de medidas econômicas como ministro da Fazenda, ocorrido nesta quinta-feira, 12, Fernando Haddad dedicou um trecho de sua longa fala para alfinetar o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. O chefe das finanças do país criticou o calote nos precatórios feito pela gestão que o antecedeu e elencou suas causas. Ao explanar o ajuste fiscal que sua gestão propõe para as contas de 2023, Haddad mencionou que será estabelecido um grupo de acompanhamento de riscos fiscais do qual ele, o Advogado-Geral da União e Simone Tebet, ministra do Planejamento, farão parte, com o intuito de monitorar a questão dos precatórios. “Vamos atuar tecnicamente nos tribunais, com muita força, para mostrar a robustez das decisões que tomamos e para evitar que novos calotes de precatórios aconteçam, como aconteceu pela primeira vez na história da República no governo anterior”, disse ao se referir ao grupo de acompanhamento. Em seguida, colocou o porquê, em sua visão, tal calote ocorreu. “Se deve a duas questões: regra fiscal (teto de gastos) inaplicável, inexequível, e desleixo e falta de protagonismo da área econômica em dar sustentação para a AGU enxergar em toda a sua complexidade a decisão que está sendo tomada ali”, disse o ministro.

