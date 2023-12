O ranking que a Amazon lidera entre todos os marketplaces

Com mais de cinco bilhões de buscas no Google Brasil e 57,8 milhões de comentários na internet, o Future-proof Score aponta Amazon como o marketplace mais preparado para o futuro. A análise realizada pela Timelens, consultoria de negócios baseada em dados da FutureBrand, aponta a empresa americana como a que melhor atende às mudanças do mercado. Em segundo lugar está o Mercado Livre e Magalu.

O índice considera os últimos dois anos da performance digital dos marketplaces generalistas, ou seja, que vendem diversas categorias de produtos – deixando de fora os e-commerces especializados.

A Amazon é nove vezes mais mencionada do que as concorrentes no ambiente digital e dispara no volume de menções e notícias positivas sobre a marca (dez vezes maior que a média da concorrência). Além disso, apresenta o melhor desempenho do índice ‘Voltaria a fazer negócio’ do Reclame Aqui.