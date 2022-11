O que os números de JBS e Marfrig dizem sobre o consumo de carne no Brasil

As operações de JBS e Marfrig apresentaram notória evolução no Brasil e na América do Sul como um todo no terceiro trimestre de 2022. O ciclo de gado menos favorável nos Estados Unidos foi mais do que compensado pelos números daqui. A receita da Seara, marca pertencente à JBS, cresceu, sozinha, 22% na base anual para 11,8 bilhões de reais, mesmo em um cenário de alta de 11% nos preços. No total, as receitas globais da companhia somaram 98 bilhões de reais. “Esse número foi muito puxado pela ótima performance da companhia no Brasil através da Seara e da JBS Brasil, onde vimos aumentos de preços de venda e de volumes de venda. No Brasil, vemos um cenário favorável, com alta disponibilidade de gado e uma demanda crescente por carne suína, de frango e processados”, avalia a Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. A JBS ainda anunciou a distribuição de 2,2 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas.

No caso da Marfrig, os números também melhoraram na América do Sul. Embora a companhia esteja mais exposta ao mercado norte-americano, os bons ventos por aqui ajudaram a mitigar os efeitos de uma oferta mais pressionada nos EUA. “A Marfrig apresentou resultados em linha, com sua operação na América do Norte em queda esperada. Em comparação, a América do Sul mostra uma forte recuperação, embora seja necessário mais para compensar a tendência negativa dos EUA. Deixando o passado de lado, a operação BRF da Marfrig ajudou a fechar essa lacuna”, avalia a XP Investimentos. Por volta das 13h30, os papéis de JBS e Marfrig disparavam cerca de 8% na bolsa de valores, entre as maiores altas do dia.

