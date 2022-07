O que o mercado espera para o Magalu depois de vendas decepcionantes

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 13 de julho.

As vendas do varejo no mês de maio decepcionaram e vieram muito abaixo do consenso do mercado financeiro. A expectativa para os próximos meses, contudo, é de que o aumento de benefícios sociais e a redução de impostos federais e estaduais podem estimular o consumo e as vendas do setor, mas não é todo mundo que deve sair ganhando. A reação do mercado a um varejo mais fraco e a forte influência da inflação americana e de um risco maior de recessão considerado pelo Fed são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 13.

