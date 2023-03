O que fez a Azul ganhar R$ 1,5 bi em valor de mercado em apenas três horas

A companhia aérea Azul ganhou 1,5 bilhão de reais em valor de mercado em apenas três horas, segundo a plataforma TradeMap. Por volta das 13h, três horas depois da abertura da bolsa, as ações da empresa negociavam em expressiva valorização de 57% na bolsa de valores. A alta repentina acontece depois de a companhia anunciar um importante acordo de renegociação de dívidas com os arrendadores de aeronaves, que representam cerca de 80% da dívida bruta da empresa. A Azul informou que os arrendadores reduzirão os pagamentos de arrendamento da Azul para eliminar diferimentos relacionados ao período da pandemia, bem como a diferença entre as taxas de arrendamento contratuais da Azul e as taxas de mercado atuais.

Em troca, os arrendadores receberão um título de dívida negociável com vencimento em 2030 e também ações precificadas de forma a refletir a nova geração de caixa da Azul, sua melhor estrutura de capital e a redução em seu risco de crédito. As estimativas do mercado apontam para uma economia de 3 bilhões de reais somente em 2023. “A celebração desses acordos demonstra um enorme sucesso em nossa abordagem. Os arrendadores reconheceram que apoiar a Azul é uma decisão empresarial inteligente que maximiza sua receita, mas ainda assim nos sentimos honrados e gratos pelo seu valioso apoio”, afirmou Alex Malfitani, CFO da Azul.

