O que explica alta de 150% em vendas de produtos usados no eBay

O comércio de produtos de segunda mão, ou recondicionados, no eBay apresentou um aumento expressivo. Segundo a companhia, o volume de artigos do tipo vendidos cresceu em 150% no Brasil nos últimos dois anos, com uma venda tendo sido registrada a cada 36 segundos em 2021. A empresa atribui a mudança de consumo à inflação elevada no país, a desvalorização da moeda e ao avanço de hábitos de consumo consciente, ou mais sustentável. A leitura dentro da empresa é de que, diante do cenário econômico, os consumidores estão buscando alternativas acessíveis de produtos recondicionados que oferecem semelhança, qualidade e descontos consideráveis na escolha por marcas premium. Segundo o eBay, a demanda por eletrônicos de segunda mão está aumentando em particular.

O destaque fica com os smartphones e eletrônicos, cuja quantidade de recondicionados vendidos no primeiro semestre de 2022 superou a de produtos novos. Os mais comprados foram os celulares da Apple, com produtos da Samsung, Lenovo e Dell também compondo a lista. Ainda segundo o levantamento do eBay, a geração Z (nascidos a partir de 1997) é a principal propulsora das compras de segunda mão. Cerca de 80% das compras dessa faixa etária se enquadram na modalidade, com um em cada três desses usuários produtos de segunda mão à venda na plataforma. Como a tendência é estimulada por fragilidades econômicas, o desemprego de 19,3% entre jovens registrado pelo IBGE no segundo trimestre deste ano se mostra um dado importante na análise do fenômeno.

Siga o Radar Econômico no Twitter