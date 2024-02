O que explica a redução do lucro da Ambev

A Ambev reportou um lucro de 4,5 bilhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 10% na comparação anual. De acordo com alguns analistas, as cifras foram impactadas por um cenário de hiperinflação na Argentina e uma estagnação no mercado de cerveja brasileiro. Um impacto negativo de 983 milhões de reais na Argentina se deu em razão de uma reintegração de trimestres anteriores. Já no Brasil, a queda no volume de cerveja foi de 1% na comparação com o mesmo período de 2022.

”As pressões competitivas parecem estar voltando no Brasil, com a participação de mercado caindo pela primeira vez desde o início da pandemia e a inflação da cerveja recuando. Sem uma boa história de crescimento para contar que justifique as avaliações, e com riscos negativos nas estimativas, não podemos ver as ações como um bom gerador de lucros num futuro próximo”, escrevem os analistas do banco BTG Pactual em relatório enviado a clientes. Por volta das 14h, as ações da Ambev recuavam 6%.

Siga o Radar Econômico no Twitter