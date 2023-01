O que explica a queda do dólar no primeiro mês de governo Lula

VEJA Mercado em vídeo | 30 de janeiro.

O dólar caminha para acumular uma queda de 5% no primeiro mês de governo Lula. A moeda americana abriu o ano cotada a 5,29 reais e deve encerrar o mês de janeiro na casa dos 5,10 reais. A primeira e mais importante razão para o movimento não é interna e não tem relação com o novo governo. A inflação nos Estados Unidos perdeu força e trouxe a leitura de que os juros vão subir de forma mais lenta no país. A relação entre a inflação americana e o preço do dólar no Brasil e a contribuição também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para o arrefecimento do câmbio são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 30.

