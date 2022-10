O que explica a expressiva queda no lucro do Santander?

O Santander reportou um lucro de 3,1 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, um recuo de 29% na comparação anual e um número 17% menor que o consenso de mercado. O banco alega que iniciou uma antecipação de ciclos de crédito, e que esse processo leva a menores receitas por causa da maior seletividade aplicada ao portfólio. A margem financeira líquida do Santander, que é a diferença de quanto o banco ganha emprestando dinheiro e o quanto que ele gasta para a captação dos recursos, apresentou queda de 14% em um ano, para 12,6 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, as provisões para devedores duvidosos subiram 8% no mesmo período, para 6,2 bilhões de reais. “A abordagem mais conservadora de concessões de crédito nos últimos trimestres levou a uma margem mais tímida”, avalia a XP. Por volta de 13h, as ações do Santander recuavam 5,5%, a maior baixa do Ibovespa até então.

