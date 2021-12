O que está em jogo na negociação entre Aliansce Sonae e BR Malls

Dona da maior área bruta locável do setor de shopping centers do país, a Aliansce Sonae confirmou, em fato relevante, que está em tratativas para uma fusão com a BRMalls. Caso aconteça, a fusão irá gerar uma companhia avaliada em 13 bilhões de reais, com uma área bruta locável (ABL) de 1,6 milhão de metros quadrados, o que seria quase 10% de toda a capacidade do setor no país. A princípio, acredita-se que a operação seja consolidada via troca de ações na bolsa de valores.

Além do desejo de ganhar capilaridade, já que as empresas possuem 69 empreendimentos, conta a favor da fusão a estratégia de otimização multicanal, algo que a Aliansce Sonae tem priorizado desde o fim de 2020, quando lançou a marca PEG, que são hubs de logística com o intuito de organizar entregas provenientes do e-commerce, coletas e trocas. “Hoje, o custo logístico pesa muito para as empresas. Ao priorizar a entrega de um produto a partir do estoque de uma loja, o custo da última milha pode ser a metade em relação à entrega a partir de um centro de distribuição”, explica o consultor Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Gouvêa Malls.

Ambas as administradoras também estão investindo pesado em mídia para atrair a atenção do consumidor. De olho na receita gerada com a venda de mídia, a BRMalls inaugurou, em 2019, uma área de mídia dentro da empresa. Mais recentemente, deu um passo maior ao comprar a Helloo, especializada em comercialização de mídia em edifícios residenciais. A Aliansce Sonae, por sua vez, contratou Jued Abud Andari, ex-executivo da Eletromídia. “A omnicanalidade é uma via de mão dupla. O canal físico vai servir cada vez mais como um hub logistico, espaço de demonstração para as marcas e atração do cliente por diversos meios”, diz Marinho.

Acredita-se ainda que a operação não tenha grande resistência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), devido à pulverização do setor no país. Algumas sobreposições pontuais, como nas cidades de Manaus (AM) e Uberlândia (MG) podem demandar algum tipo de remédio (desinvestimento) por parte do órgão. De modo geral, o mercado recebeu bem a notícia, com ambas ganhando tração no pregão desta quarta-feira.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.