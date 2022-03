O que aproxima e o que afasta a Rússia de ser uma nova Venezuela

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 17 de março.

A guerra entre Rússia e Ucrânia completou três semanas nesta quinta-feira, 17, e sem qualquer sinal de que chegará ao fim rapidamente como o mercado financeiro imaginava. O petróleo brent subiu 10%, cotado a 108 dólares o barril diante do temor de que falte petróleo no mundo sem a produção russa, uma vez que importantes petrolíferas do ocidente pararam de comprar o petróleo russo, tal qual fazem com a commodity da Venezuela por causa do regime ditatorial em vigor por lá. Nesse cenário, é possível traçar um paralelo entre os dois países, mas outros fatores de ordem econômica também precisam ser levados em conta. Entenda melhor esse assunto na edição em vídeo do VEJA Mercado de hoje.

