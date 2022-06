O que ajuda e o que atrapalha o GPA depois da venda do Extra

O Itaú BBA voltou a cobrir o Pão de Açúcar e já chegou dizendo que a ação pode subir 95% no próximo ano. Na visão dos analistas do banco, mesmo em caso de uma queda de 50% no valor das controladas Éxito e Cnova, o valor da operação brasileira do grupo seria próximo de zero, ou seja, haveria um importante valor a ser destravado. “Mesmo com o desconto de 50% sobre o preço atual das ações da Éxito e da Cnova, o valor implícito da operação brasileira do Grupo Pão de Açúcar é próximo de zero”, escreveram em relatório. O grupo ainda espera um caixa significativo com a venda do Extra para o Assaí, alguns créditos de PIS/Cofins e ICMS e a participação no programa de recompra da Éxito.

A venda do Extra para o Assaí, contudo, ainda pode provocar um impacto negativo de bilhões de reais em provisões trabalhistas. “Embora a análise de sensibilidade indique claramente que há valor a ser desbloqueado, os investidores levantaram algumas preocupações, sendo a principal a venda da operação Extra. A transação incluiu o fechamento de algumas lojas e um centro de distribuição, bem como a demissão de funcionários, o que pode exigir algumas provisões trabalhistas pela frente. Embora ainda seja cedo para estimar o valor dessas provisões, elas podem chegar a bilhões em reais”, disseram. Às 15h30, as ações do Pão de Açúcar subiam 2,93%, a maior alta do dia na bolsa.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.