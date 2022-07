O que aconteceu para a Vale desabar e cair para o menor nível no ano

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 14 de julho.

As ações da Vale derreteram quase 7% e tiveram a maior queda do índice Ibovespa nesta quinta-feira, 14. Os papéis acompanharam o tombo de 8% na cotação do minério de ferro na China, para US$ 100 a tonelada. Ambos estão em seus menores níveis desde novembro de 2021. A desaceleração dos chineses, que são os maiores produtores de aço no mundo, mexem com a cadeia inteira, e os analistas do banco Citi já apontam para uma projeção mais baixa de produção de minério pela Vale neste ano. O tombo da Vale, a queda do Ibovespa para a casa dos 96 mil pontos e a nova alta do dólar são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

