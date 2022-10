O principal pedido de Ciro Gomes para apoiar Lula

Atualizado em 4 out 2022, 15h32 - Publicado em 4 out 2022, 15h09

O presidente do partido de Ciro Gomes (PDT), Carlos Lupi, confirmou ao Radar Econômico que a inclusão do programa de renda básica idealizado pelo deputado estadual eleito Eduardo Suplicy (PT) foi aspecto fundamental para o apoio do partido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno a ser travado contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Lupi, o ex-presidente se comprometeu a inserir o projeto em seu plano de governo. De acordo com a proposta, um dos motes da carreira política de Suplicy, o programa social viabilizaria um auxílio de 1 mil reais às parcelas mais pobres da população e prevê impacto fiscal anual de 170 bilhões de reais.

