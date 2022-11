O primeiro brasileiro a ascender para a diretoria-executiva da OCDE

Enquanto aguarda sua inserção à OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o Brasil recebeu o aceite para a entrada do atual presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Cordeiro, como um dos membros da diretoria-executiva do comitê de concorrência da entidade. Cordeiro torna-se o primeiro brasileiro a ascender a um cargo de diretoria-executiva na instituição. O executivo ocupa a presidência do Cade desde julho de 2021, tendo sido indicado para a autarquia em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff (PT) e promovido a superintendente-geral na gestão de Michel Temer (MDB).

Cordeiro é doutor em direito econômico pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e mestre em direito constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Também é auditor da CGU (Controladoria-Geral da União) desde 2006, e professor convidado de pós-graduação da UNB, Unicamp e UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Nas últimas semanas, o executivo ganhou o noticiário por ter endossado um pedido de abertura de investigação contra os institutos de pesquisa pela atuação nas eleições deste ano.

