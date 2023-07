O presságio na bolsa que indica uma surpresa na reunião do Copom

Os contratos de opção do Comitê de Política Monetária, o Copom, passam a indicar que o mercado aposta em um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, na próxima reunião do comitê, que acontece em 2 de agosto. Em outras palavras, caso o movimento dos juros definido em determinada reunião do Copom for igual à alteração negociada no contrato de opção, ela será exercida com o pagamento, do vendedor ao comprador, de um valor fixo. Na abertura da sessão desta terça-feira, 25, o contrato que precifica um corte de 0,5 ponto porcentual negociava a 64 reais, ou seja, o mercado trabalha com a probabilidade de 64% de chance desse cenário ocorrer. Os contratos que apostam em uma queda de 0,25 ponto percentual eram negociados a 33 reais — uma probabilidade de 33% desse cenário se concretizar. A atual taxa Selic está fixada em 13,75% ao ano. A virada de jogo acontece depois da divulgação do IPCA-15 de julho, considerado uma prévia da inflação do mês. O índice registrou deflação de 0,07%, número ligeiramente abaixo das estimativas do mercado.

