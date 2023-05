O presente que Lula ganhou após a divulgação da inflação de maio

VEJA Mercado em vídeo | 25 de maio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um presente depois da divulgação dos números de inflação em maio medidos pelo IPCA-15. Os preços subiram menos do que as projeções do mercado apontavam e alguns bancos cortaram a previsão de inflação para o final do ano em razão de uma queda mais acentuada nos preços dos alimentos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconhece que o cenário melhorou. As novas cartas na manga de Lula na discussão sobre reduções nos juros são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 25.

