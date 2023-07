O preocupante vácuo na política de preços de combustíveis da Petrobras

Os preços da gasolina e do diesel no Brasil estão defasados em relação à paridade internacional e colocam à prova a nova política de preços da Petrobras. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que o diesel está 16% defasado, enquanto a gasolina estaria 20% defasada — o equivalente a 62 centavos por litro. Os preços não são alterados há quase um mês. O buraco é preocupante porque a estatal deixa de regular suas tabelas de acordo com o mercado internacional e pode desregular o mercado interno. Alguns economistas debatem a possibilidade de a estatal aguardar a reunião do Conselho de Política Monetária (Copom) para realizar o aumento nos combustíveis. O encontro acontece no próximo dia 2 de agosto.

“Se a Petrobras alterar os preços depois de um eventual corte nos juros. De duas, uma o mercado vai pensar: que a Petrobras esperou a decisão para subir a gasolina e tentar manipular o BCB ou que a melhora do câmbio já chegou ao limite e que não teremos mais melhoras na margem. Não acredito que as hipóteses sejam verdadeiras, mas não precisa conhecer muito do mercado para saber que será assim que as mesas vão interpretar”, afirma o economista André Perfeito.

Siga o Radar Econômico no Twitter