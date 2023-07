O prenúncio de um reajuste na gasolina pela Petrobras

A 3R Petroleum e a Acelen, administradora da refinaria privada de Mataripe (BA), reajustaram seus preços da gasolina nesta sexta-feira, 28. A 3R elevou em 12 centavos por litro, que é comercializado a 3,20 reais em Guamaré (RN). Já a Acelen aumentou em 22 centavos os preços para entrega na Bahia (3,05 reais por litro) e em 29 centavos os valores para os demais estados do Nordeste (2,99 reais por litro). Os movimentos acontecem em razão da valorização na cotação do petróleo no mercado internacional. Os reajustes pressionam a Petrobras a aumentar seus preços no país. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que a gasolina da estatal está 23% defasada em relação à paridade internacional — o equivalente a 73 centavos por litro.

A diferença dos preços da Petrobras para os da Acelen na Bahia é de 63 centavos por litro. “A distância chegou a ser de 1 real em março de 2022, mas começa a se aproximar de patamares que levaram a reajustes de preços pela Petrobras no passado”, alertam os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter