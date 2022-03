O Plano Real deu certo porque o Mario Covas e o Silvio Santos entenderam 

Chega aos cinemas na próxima semana o documentário “O Presidente Improvável”, que conta a história do governo do Fernando Henrique Cardoso a partir de diálogos com diversos convidados. Uma das conversas mais curiosas é com o economista Pérsio Arida, quando eles contam como foi fazer o Plano Real. Arida diz no filme que era impossível convencer um político sobre uma ideia nova, que nunca tinha sido feita antes e que era uma abstração enorme – uma unidade virtual de conta que servia como moeda – e que neste aspecto foi importante ter em FHC um intelectual, além de político. Ao que FHC, que na época da URV era ministro da Fazenda, diz: “Quem ajudou foi o Mario Covas, que era governador, e ele entendeu”.

Em outra passagem, FHC conta a experiência de ir ao programa Silvio Santos para explicar a URV. Nos bastidores, ele explicou e explicou e explicou e Silvio Santos dizia que não estava entendendo. No ar, no entanto, Silvio Santos não só tinha entendido como foi capaz de transmitir o que era a tal URV. “Foi uma lição importante porque percebi que não basta você saber, tem que explicar… convencer sindicato, convencer o Congresso, convencer os empresários, convencer o país. E convencer os políticos.”

O documentário estreia nos cinemas no dia 31 de março, foi produzido pela Giros Filmes e dirigido por Belisario Franca. Entre os diálogos, destaque para convidados como como Bill Clinton, Ricardo Lagos, Pedro Malan, Pérsio Arida, Maria Hermínia Tavares, Nelson Jobim, Gilberto Gil.

