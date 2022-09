O plano de Marina para o mercado de crédito de carbono apresentado a Lula

Num movimento de reaproximação que aguardou anos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou-se neste domingo 11 com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede). Marina levou ao candidato um conjunto de propostas para a gestão ambiental do país em um eventual novo governo Lula. Entre os pontos levantados pela ex-ministra, está a consolidação do mercado de crédito de carbono, cuja regulamentação no país ainda é inexistente — apesar de movimentar 25 milhões de dólares ao ano no Brasil, de acordo com a consultoria McKinsey.

“Criar linha de crédito no Orçamento da União para ações de adaptação às mudanças climáticas, a fim de incentivar os municípios a implementarem planos de contingência e monitoramento de extremos climáticos para a prevenção e mitigação dos impactos de desastres naturais como secas, alagamentos, enxurradas e deslizamentos”, diz o documento apresentado a Lula. O tema promete ser tópico do próximo presidente da República e é citado nos programas de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Siga o Radar Econômico no Twitter