O plano da JBS para listar ações nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos

A JBS anunciou, nesta quarta-feira, 12, um plano de dupla listagem de suas ações no Brasil e nos Estados Unidos, visando ampliar sua capacidade de investimento. A proposta apresentada aos acionistas, segundo a companhia, criará condições para que a empresa amplie a capacidade de financiar o seu crescimento a um menor custo, “acelerando o seu crescimento e sua estratégia de diversificação, de valor agregado e marca”, segundo o CEO da empresa, Gilberto Tomazoni. Com faturamento anual de 375 bilhões de reais, a empresa listará suas ações da na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), nos Estados Unidos, e na B3, no Brasil.

Os acionistas minoritários poderão cancelar os BDRs — títulos de depósito de valores mobiliários do Brasil que representam papéis de companhias sediadas no exterior — a qualquer momento para deter diretamente ações da empresa nas bolsas americana e brasileira. Apesar de manter escritórios comerciais em 24 países, a JBS afirmou que a estrutura operacional da empresa será mantida no Brasil e nos demais lugares em que atua.

