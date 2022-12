O peso que começa a sair das costas do mercado e do presidente eleito Lula

Os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quarta-feira, 21, depois de quatro sessões consecutivas de perdas. As bolsas europeias e asiáticas também sobem, enquanto o futuro do Ibovespa abre o dia em leve baixa. Enquanto o noticiário internacional está esvaziado na reta final do ano, aqui no Brasil, a PEC da Transição foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Como previsto, os valores na casa dos 168 bilhões de reais foram mantidos, enquanto a duração caiu de dois anos para apenas um ano. De qualquer forma, como o governo eleito terá de apresentar um novo arcabouço fiscal em seis meses e os termos devem ser outros quando o novo teto de gastos entrar em vigor. Agora, a PEC precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara e ser apreciada novamente pelo Senado. Apesar de abrir um espaço considerável na regra de ouro vigente, a aprovação da PEC acontece a termos diferentes dos propostos pelo novo governo e melhora a previsibilidade no país, uma vez que esse peso e essa incerteza saem da frente do mercado e do presidente eleito Lula.

