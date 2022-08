O pesado efeito da variação cambial nos números da Braskem

A Braskem revelou que teve prejuízo líquido de 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre, ante lucro de 7,4 bilhões no igual período de 2021. Segundo a companhia, boa parte desse prejuízo se deve em função da variação cambial líquida, que ficou negativa em 2,4 bilhões, ante variação positiva de 1,8 bilhão no ano passado. Outra rubrica pesada foi as provisões de 7,7 bilhões de reais relacionadas a prejuízos causados por afundamento de solo em Maceió. O Ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – caiu para 3,9 bilhões de reais, enquanto o consenso da instituição financeira Refinitiv projetava algo em torno de 4,2 bilhões de reais. A petroquímica, que foi a empresa do Ibovespa que mais se valorizou em 2021, acumula queda de 35% nas ações em 2022. Só que a surpresa com os números não altera a trajetória dos futuros do Ibovespa, que sobem na manhã desta quinta-feira, 11, assim como os americanos, ainda em resposta aos números de inflação dos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado.

