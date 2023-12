O otimismo do novo dono do Atlético-MG sobre lucro após dívidas de R$ 2 bi

O empresário Rubens Menin, dono da construtora MRV, espera que o Atlético-MG, sua mais nova aquisição, passe a ter um resultado operacional positivo a partir de 2024. A dívida bruta do clube é de quase 2 bilhões de reais.

O empresário garante que não dá pitaco no dia-a-dia do Galo, mas ele foi contra a recente contratação de um craque pelo clube, que afinal não deu certo no time. Menin foi voto vencido em reunião do Conselho.

