O otimismo do mercado para os planos de saúde mesmo depois dos reajustes

A Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) informou que o número de beneficiários de planos de saúde cresceu em 252 mil pessoas em maio, atingindo 49,6 milhões de usuários, crescimento de 8,3% em um ano. Para os analistas do Bradesco BBI, a alta na base de beneficiários é positiva para as operadoras dada a continuidade do forte crescimento de volume do setor. Na visão do banco, os números da SulAmérica vieram acima do esperado e os de Qualicorp e Hapvida fora em linha com as estimativas. Para o caso específico da Hapvida, recém-fundida com a Notredame, a expectativa é de que esse crescimento se sustente no terceiro semestre justamente em função das sinergias comerciais entre as duas empresas.

Vale lembrar que, no final de maio, a ANS aprovou um reajuste de até 15,5% para os planos de saúde individuais que passou a valer para os benefícios que fizeram aniversário no último mês de junho, ou seja, a maior parte dos beneficiários ainda não sentiu o efeito dos reajustes. Para os analistas do UBS BB, os aumentos vão ajudar a aliviar a atual lucratividade pressionada do setor, mas podem provocar um novo ciclo de rebaixamento pela queda no poder de compra da população.

