O otimismo do mercado com acenos do governo ao novo arcabouço fiscal

VEJA Mercado em vídeo | 27 de março.

O mercado acompanha com atenção os últimos acenos do governo à formulação da nova âncora fiscal do país. A expectativa pelo mecanismo que vai substituir o teto de gastos tem escalado e, agora, o texto passa por ajustes finais dentro da ala econômica do governo. Na esteira do otimismo com as falas de ministros sobre o arcabouço, o índice Bovespa negocia em alta na tarde desta segunda-feira, 27. Os detalhes sobre o que foi anunciado por integrantes do primeiro escalão de Luiz Inácio Lula da Silva e os próximos passos da equipe econômica são os destaques do VEJA Mercado.

