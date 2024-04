O obstáculo para aderir ao programa de parcelamento do ICMS

Contribuintes que deixarem para a última hora a adesão ao programa do governo de São Paulo de parcelamento de ICMS podem não conseguir entrar no programa. Isso porque o sistema tem demonstrado instabilidade. “Em razão da forma de simulação estabelecida pela lei, o requerimento deve ser feito até um dia antes, ou seja, 29 de abril. Por isso, importantíssimo não deixar para a última hora, principalmente por conta de uma possível instabilidade do sistema da PGE, quando muitos contribuintes estarão acessando a plataforma para fazer suas adesões”, explica Lucas Lazzarini, tributarista sócio do escritório MZBL Advogados.