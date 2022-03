O novo trunfo da J&F para rever valor bilionário de acordo de leniência

Uma sindicância interna da Funcef virou arma para a J&F Investimentos rever o valor de seu acordo de leniência. Uma comissão de apuração concluiu, em 2018, que o prejuízo do fundo de pensão da Caixa com o investimento na JBS, controlada pela J&F, teria sido de 63 milhões de reais, quase 30 vezes menor do que o valor que conseguiu no acordo de leniência da J&F — de 10,3 bilhões de reais —, firmado em 2017. A Funcef ficou com uma fatia de 1,75 bilhão de reais, a ser pago em 25 anos, e diz que já recebeu 132 milhões de reais. O pleito foi levado pela empresa ao Ministério Público Federal para revisão dos valores.