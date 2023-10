O novo passo na privatização da Sabesp em meio à greve de funcionários

O governo do Estado de São Paulo deu mais um passo em direção à privatização da Sabesp, a companhia de água e esgoto do estado. A empresa informa em fato relevante ter enviado um documento aos municípios paulistas propondo as principais diretrizes a serem incluídas nos novos contratos de concessão. As principais sugestões foram a antecipação da universalização do saneamento em todo o estado de 2033 para o ano de 2029, investimentos de 66 bilhões de reais para o cumprimento da meta, contratos de concessão com prazo até 2060 e o atendimento à população em núcleos urbanos informais e rurais — apenas as habitações regulares podem ser atendidas hoje.

“Acreditamos que este é mais um passo rumo à privatização da empresa. Os municípios são parte relevante neste processo e sem o apoio deles não há privatização”, afirmam os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes. O governador Tarcísio de Freitas corre para aprovar o projeto antes das eleições municipais de 2024 — consideradas um fator de risco para o processo. Os funcionários da Sabesp estão em greve nesta terça-feira, 3, bem como os trabalhadores do Metrô e da CPTM. Os sindicatos pedem a realização de um plebiscito para a aprovação de privatizações.