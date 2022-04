O novo economista do Lula está mais para Tarcísio do que para Paulo Guedes

Muito tem se falado na Faria Lima da aproximação do ex-banqueiro economista Gabriel Galípolo com o ex-presidente Lula. Fontes do alto escalão da campanha dizem que as contribuições dele para a discussão do plano de governo estão mais focadas nas áreas de infraestrutura e concessões, que são suas especialidades. Ou seja, comparando com o atual governo Bolsonaro, Galípolo estaria mais para um Tarcísio do que para um Paulo Guedes. A campanha de Lula ainda vai ganhar novos economistas para discutir programas de governo, especialmente os que serão indicados pelo lado de Geraldo Alckmin, do PSB.

