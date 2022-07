O novo alvo de Stuhlberger no mercado de energia – ações disparam 14%

A Verde Asset Manegement, gestora do fundo Verde e liderada pelo veterano Luis Stuhlberger, comunicou a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) que atingiu 5% de participação na Light, empresa privada de geração, distribuição e comercialização de energia. O novo aporte na companhia acontece ao mesmo tempo em que a Light anuncia um novo CEO, Otávio Pereira Lopes, ex-presidente da TokStock e que também já foi CEO da Equatorial entre os anos de 2004 e 2007. Para os analistas da Genial Investimentos, o trabalho será árduo. “O nome é interessante, mas o trabalho para reestabelecer a credibilidade no case da empresa vai ser longo – apesar das melhoras graduais, área de concessão da empresa vem apresentando queda de consumo e o endividamento vem aumentando devido aos pesados investimentos no negócio”, escreveram. Por volta de 12h15, as ações da Light disparavam 14,37%.

