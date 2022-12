O mau presságio em relação à criação de empregos no governo Lula

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quarta-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho e Previdência mostrou a criação líquida de 135,5 mil postos de trabalho formais em novembro. A Genial Investimentos aponta que, com a política monetária contracionista, os setores mais sensíveis a ela já começam a dar sinais mais claros de desaceleração, de modo que esse foi o terceiro mês consecutivo de desaceleração no ritmo de criação de vagas.

O saldo líquido positivo em novembro foi capitaneado pelos setores de comércio e serviços. “O primeiro foi favorecido pela sazonalidade de fim de ano, período no qual as contratações costumam aumentar no comércio para atender a alta demanda do varejo. Já o segundo vem de uma recuperação de caráter mais estrutural do setor de serviços após a reabertura da economia no pós-pandemia, fenômeno esse que tem sido observado desde o começo do ano”, diz a Genial. “O salário médio real apresentou decréscimo na passagem de outubro para novembro”.

Segundo a empresa, o mercado de trabalho é o último a reagir a mudanças no cenário econômico, de modo que com a política monetária permanecendo em território restritivo em 2023, o mercado de trabalho deve ficar ainda mais apertado, com a taxa de desemprego caindo ainda mais, devendo encerrar 2022 em 7,8%, antes de começar a se elevar e fechar o ano que vem em 9,6%. Mau presságio de ano novo para as intenções de Luiz Inácio Lula da Silva.

