O “mascarado” resultado da Vale vira ponto de alerta para o mercado

Atualizado em 28 out 2022, 12h50 - Publicado em 28 out 2022, 13h35

A Vale reportou resultados financeiros piores que o esperado no terceiro trimestre de 2022. A empresa lucrou 4,4 bilhões de dólares no período, uma cifra 19% menor em relação ao mesmo período de 2021 e um valor um tanto quanto “mascarado” na visão de alguns analistas. A leitura é de que essa cifra só foi possível graças a um efeito não recorrente de 1,5 bilhão de dólares que inflou o resultado final da companhia. “A surpresa positiva do lucro líquido foi gerada por um efeito não recorrente oriundo de uma redução de capital de subsidiária no exterior, ocorrida em agosto de 2022. Essa redução de capital gerou um ganho na ordem de 1,5 bilhão de dólares”, avalia a Genial. “Todo esse crescimento de margem líquida, originado por um efeito não recorrente, nos parece mais um baile de máscaras que arrefeceu o impacto de um resultado operacional morno”, complementa.

A vertiginosa queda de 25% nos preços do minério de ferro na base anual prejudicou os números da minerado. O cenário da economia chinesa, para onde a Vale exporta cerca de 50% de sua produção, ainda não dá sinais de confiança e colocam um ponto de interrogação sobre a operação da mineradora. “Com um cenário adverso em relação a demanda pelo minério de ferro na China, devido a setor imobiliário no país asiático menos aquecido, vemos o resultado da Vale como um ponto de alerta”, conclui a Genial. Por volta de 13h, os papéis da Vale recuavam 4,5%.

