O mais novo nome no bolsão de apostas para o ministério de Lula

Um novo nome surgiu no bolsão de apostas nas conversas entre empresários e emissários da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República para a composição do ministério de um eventual novo governo petista. Trata-se de Benjamin Steinbruch, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), conforme relataram membros da campanha de Lula a importantes agentes do setor privado. Uma das possibilidades seria Steinbruch assumir o Ministério da Indústria, cuja recriação é um compromisso firmado com o setor por Lula e por Jair Bolsonaro (PL) no ano que vem.

Siga o Radar Econômico no Twitter