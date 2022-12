O maior temor da bolsa para o ano de 2023 – com sobras

Uma pesquisa da XP Investimentos realizada com 123 assessores de investimentos cravou: o maior temor dos investidores para o ano de 2023 é o risco fiscal no Brasil. O resultado foi expressivo. Para 76% dos entrevistados, o risco fiscal é o maior temor para a bolsa no ano que vem. Na segunda colocação, bem distante, aparece o risco de uma recessão global, com 15%. Em terceiro, as altas de juros nos Estados Unidos, com 3%. O levantamento afirma ainda que o percentual de clientes desses assessores que pretendem diminuir a alocação em renda variável nos próximos meses disparou de 13% em novembro para 40% em dezembro. Outros 46% pretendem manter seus investimentos em bolsa nos atuais níveis e apenas 14% devem aumentá-los. Os movimentos acontecem em meio às votações da PEC da Transição na Câmara dos Deputados e de mudanças na Lei das Estatais no Senado.

