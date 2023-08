O maior desafio do governo na reforma tributária frente à população

O maior desafio do governo federal no âmbito da reforma tributária frente à população e à sociedade como um todo é simplesmente explicar o que é a reforma tributária. Uma pesquisa realiza pela Quaest em parceria com a Genial Investimentos é preocupante. Entre os programas do governo Lula citados no levantamento, a reforma tributária é, disparada, a de menor conhecimento da população. O Plano Safra é aprovado por 79% dos entrevistados e rejeitado por outros 10%, enquanto 12% não souberam responder. Em relação ao Desenrola, o programa tem 70% de aprovação e 16% de rejeição — outros 15% não possuem opinião formada.

A reforma tributária, por outro lado, é positiva apenas para 37% das pessoas, e rejeitada por 26%. O índice de entrevistados que não soube responder ao tema é de 36%. As mudanças no regime de impostos, portanto, são as que possuem os menores índices de aprovação e, disparado, os maiores de abstenção. O cientista político Magno Karl falou ao programa VEJA Mercado sobre o desafio do governo de melhorar a comunicação a respeito da reforma tributária.

Siga o Radar Econômico no Twitter