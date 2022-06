O lance de US$ 13 milhões para almoçar com Warren Buffett

Um lance de mais de 13 milhões de dólares (67 milhões de reais) lidera o leilão de um almoço com Warren Buffett, bilionário que fez fortuna com o mercado de ações e sexto homem mais rico do mundo segundo índice da Bloomberg. Com patrimônio estimado em 93 bilhões de dólares (480 milhões de reais), Buffett também é filantropo e já leiloou vinte almoços para a caridade desde o ano 2000. Aos 91 anos, pretende fazer deste o último dos almoços com esse fim. Com a edição deste ano, ao menos treze milhões irão para a Glide, organização de amparo a pessoas carentes. O valor já supera em quase três vezes o recorde de 4,6 milhões de dólares vitorioso no último leilão, em 2019. Com os vinte almoços, Buffett ajudou a angariar 34 milhões de dólares para a Glide ao longo dos anos. O vencedor do leilão, que será encerrado às 23h30min desta sexta-feira, e mais sete convidados poderão ir a uma churrascaria em Nova Iorque com o bilionário.

