O juro da Alemanha está acima de zero pela primeira vez em três anos

Não são só os juros futuros americanos que estão subindo. Nesta quarta-feira, pela primeira vez em 3 anos, os custos dos empréstimos para o governo alemão estão acima de zero. O rendimento dos Bonds de 10 anos estão no campo positivo e isso é reflexo direto da inflação que está assolando o mundo. Em dezembro, a inflação na zona do euro bateu mais um recorde e os investidores questionam a política monetária do Banco Central Europeu, que ainda continua com estímulos sem precedentes.

