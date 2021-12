O jornal de negócios com quase 300 anos de vida que está à venda

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Um dos jornais mais antigos do mundo, com quase 300 anos de idade, está sendo vendido. O Lloyd’s List, ou simplesmente, The List, nasceu em 1734 e era um boletim de chegada e partidas de navios que era fiado nas paredes da cafeteria Edward Lloyd’s, em Londres. O jornal cresceu ganhou aplicativo e site e, em 2013, parou de circular na forma impressa. Sempre manteve seu nicho em informar o mercado marítimo, de seguros e jurídico. A publicação pertence ao grupo Informa, que em comunicado divulgado na terça-feira, 7, anunciou um plano de crescimento que será focado nos negócios acadêmicos e de eventos e por isso o grupo está vendendo a divisão Informa Intelligence, que abriga o jornal. O grupo inglês não é pequeno não. A Informa vale hoje na bolsa de Londres cerca de 7,4 bilhões de libras, algo em torno de 55 bilhões de reais.