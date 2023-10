O jogo duro dos bancos após descalabro da Americanas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

8 out 2023, 12h38

Por Pedro Gil 8 out 2023, 12h38

Em recuperação judicial, a Americanas deixou cicatrizes no mercado. Empresas que se sentaram à mesa com bancões após a revelação da fraude contábil sentiram que a renegociação de dívidas em geral ficou mais difícil. “Agora só tem gato escaldado”, diz um executivo que esteve em recente encontro com o banco Safra.

Não é só o Safra que endureceu o jogo. O Itaú e o Santander têm dificultado empréstimos a empresas em apuros. Até julho, os bancos nem sequer se sentavam para negociar. Mas a queda da taxa de juros começou a destravar as conversas.